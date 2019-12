Dronken bestuurder haalt dronken bestuurder op

De politie heeft dit weekend twee vliegen in een klap geslagen. Een automobilist werd door agenten van de weg gehaald voor een alcoholcontrole. Daar bleek de man te veel gedronken te hebben, zo schrijft de politie Scheveningen op social media.

Uiteraard mocht de man niet verder rijden, dus belde hij een vriend. Even later bleek dat deze vriend nog meer gedronken te hebben dan de man die staande gehouden was. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd.

De politie heeft nog geen gouden tip. “Bel niet je dronken vriend maar een taxi……….”