Free Nationals en Harry Styles in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Free Nationals en Harry Styles (foto).

Harry Styles is terug met een nieuw album en zondagavond hoor je daar een toffe track van en we pakken er direct een klassieker van One Direction en de meest recente songs van zijn oud-bandmaatjes bij. Tevens verschenen het debuutalbum van de Free Nationals, in het dagelijks leven de begeleidingsband van Anderson Paak.

Meer nieuwe releases zijn er van Stormzy, Dua Lipa, My Baby, Jay-Way, Alanis Morissette, Beans on Toast, Tape Toy, Camila Cabello en Michelle David & The Gospel Sessions. En nog voor ze in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het oude jaar kritische onder de loep neemt, hoor je al het bijbehorend lied van Claudia de Breij.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).