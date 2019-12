Poëzie+muziek-special met Edwin Fagel in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met dichter Edwin Fagel over de wederzijdse beïnvloeding van poëzie en muziek.

De in Rijswijk woonachtige dichter Edwin Fagel is vaste gast bij Het Woordenrijk, met gedichten, recensies, kunstbeschouwingen en boekentips. Afgelopen najaar ging in Maastricht een muziekstuk in première gemaakt door Conservatorium-studenten geïnspireerd door een gedicht van Fagel. Vanavond laten we zowel het gedicht als het muziekstuk horen en is dat aanleiding om meer voorbeelden van de wederzijdse beïnvloeding van muziek en poëzie te bespreken. Zo komt Ellen Ten Damme langs met teksten van Ilja Leonard Pfeiffer, hoor je Spinvis met zijn interpretatie van Menno Wigman en wordt Hagar Peeters gezongen door Martin Buitenhuis.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).