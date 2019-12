Tientallen kerstmannen rennen voor het goede doel tijdens Rotary Santa Run

Een bijzonder gezicht bij het Carnegieplein zaterdagmiddag. Tientallen kerstmannen rennen tijdens de Rotary Santa Run voor het goede doel. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor de Special Olympics, een sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, dat volgend jaar zomer in Den Haag plaats vindt.

In totaal rennen er meer dan 150 deelnemers voor de Special Olympics. Volgens voorzitter Anja Overhoff is het geld hard nodig. “Het is een dure aangelegenheid, het geld hebben we hard nodig om de kosten te betalen die te maken hebben met onder andere slapen, eten, de opening in het ADO Stadion te maken heeft. Daarom is het fantastisch dat dit gebeurd”.