Wintervuurwerk voor tweede keer afgelast door wind

Het wintervuurwerk op het strand van Scheveningen is zondag voor de tweede keer afgelast. Volgens de organisatie waait het te hard. Ook het wintervuurwerk van vorige week ging om die reden niet door. Of de vuurwerkshow van zondag 22 december doorgaat is nog niet bekend.

De beslissing is volgens de organisatie tot op het ‘laatst mogelijke moment uitgesteld’. Het evenement zou om 18.00 uur beginnen. Even werd gehoopt dat de weersomstandigheden zouden veranderen, maar dat was niet het geval. De organisatie laat weten dat Omgevingsdienst Haaglanden geen toestemming heeft gegeven om het vuurwerk af te steken. Dat zou met windkracht 6 te gevaarlijk zijn. Ook vorige week was de harde wind de reden voor het afgelasten van de vuurwerkshow.