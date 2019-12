Young bezorgt Van Barneveld roemloos einde van indrukwekkende carrière

Dankzij een 3-1 nederlaag tegen de Amerikaan Darin Young is er een einde gekomen aan de carrière van Raymond van Barneveld. De Hagenaar die vijf keer wereldkampioen werd is in de eerste ronde van het WK darts uitgeschakeld. Het was het laatste toernooi van Barney als professioneel darter.

De eerste set ging met 3-1 verloren. Barney haalde maar een gemiddelde van negentig. Daarnaast was Van Barneveld niet scherp op zijn dubbels en zag dat de Amerikaan wel zijn punten binnenhaalde.

Van Barneveld liet de tweede set weer iets van zijn oude glorie zien. Met maar liefst 3-0 sleepte hij de set binnen. Ook zijn gemiddelde ging omhoog. Hij zat boven de honderd terwijl zijn tegenstrever 78 haalde.

Dubbels zitten dwars

Young won vervolgens de derde set met 3-1. Van Barneveld had kansen, maar greep ze niet. Weer waren het de dubbels die hem dwars zaten. Dit was ook te zien in de allesbeslissende vierde set . Barney gooide een veel beter gemiddelde dan zijn tegenstander, maar toch trok de Amerikaan de set en overwinning over de streep.

Barney speelt in januari nog enkele kleine partijtjes en hij heeft op 8 februari een afscheidsdag in AFAS Live. Die wedstrijden hebben echter geen officieel karakter.