ADO Den Haag wil terug naar natuurgras, het Zuiderpark en structureel in het linkerrijtje staan

De nieuwe directeur van ADO Den Haag, Mohammed Hamdi, heeft vandaag in een presentatie uit de doeken gedaan hoe hij de toekomst van de club voor zich ziet. ADO Den Haag gaat weer op natuurgras spelen, er moet een trainigsaccomodatie komen in het Zuiderpark en over drie jaar moet de club structureel te vinden zijn in het linkerrijtje van de eredivisie.

“Het is ambitieus, en ik vind ook dat je dat moet zijn, maar het is ook realistisch”, legt Hamdi uit in gesprek met mediapartner Omroep West. “Je zal ook wel moeten. Als club moeten we vooruit. Dat het natuurgras terugkeert, is denk wel het belangrijkst. Er zijn spelers die daar graag op willen spelen. Voor de plannen hebben we wel meerdere partijen nodig. De gemeente is belangrijk, maar ook onze grootaandeelhouder.”

De plannen werden twee weken geleden door de nieuwe directeur van de voetbalclub al gepresenteerd bij de Chinese grootaandeelhouder United Vansen. Daar zou positief op de plannen zijn gereageerd.