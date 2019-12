Den Haag wil nationaal Stikstofakkoord

Er zijn een nationaal stikstofakkoord en bijbehorende stikstofwet nodig om de bouw in de omgeving van de kust weer op gang te brengen. Daarvoor pleit wethouder Boudewijn Revis (Financiën, Stadsontwikkeling & Wonen) vandaag in de Telegraaf.

Revis zegt over het stikstofprobleem in Den Haag: “Het probleem is dat Den Haag importeur van stikstof is. Twee derde van de stikstof neerslag komt van de landbouw en uit het buitenland. Maar in Den Haag zijn geen boeren, we rijden overal al honderd en de wind komt meestal uit het westen. Al zouden we de snelheid nog verder willen verlagen, dan waait het voordeel naar het oosten toe. We kunnen hier dus niets met eigen maatregelen. Het moet nationaal geregeld worden.”

Over de oplossing van het probleem zegt hij: “De landbouw, industrie en het wegverkeer worden de komende jaren door het klimaatakkoord al schoner. Dat kan alleen nog wel tien jaar duren, daarop kunnen we niet wachten. Daarom moet er een stikstofakkoord komen, waarbij partijen afspreken hoe ze in de toekomst minder stikstof uitstoten. Op die manier ontstaat er op korte termijn ruimte voor woningbouwprojecten en infra projecten voor openbaar vervoer.”