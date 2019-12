Geparkeerde auto’s in brand in Jacob Marisstraat

In de Jacob Marisstraat in de Haagse Schilderswijk hebben zondagavond twee geparkeerde auto’s in brand gestaan. De hulpdiensten rukten in eerste instantie massaal uit, omdat er mogelijk nog een kind in een van de wagens zou zitten. ‘Dat bleek gelukkig niet het geval’, zegt de brandweer.

De twee voertuigen stonden niet ver van een rij huizen geparkeerd. Dat zorgde ook voor de nodige rookoverlast in de woningen. De brandweer heeft metingen verricht en verschillende huizen geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond. De politie doet nog wel onderzoek naar de oorzaak.