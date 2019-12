Kabinet: ‘Harder trekken aan lerarentekort grote steden’

Het kabinet neemt extra maatregelen om het lerarentekort in de vier grote steden aan te pakken. Daar wordt het tekort aan leraren en schoolleiders het sterkst gevoeld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de verantwoordelijke onderwijsministers Arie Slob (CU) en Ingrid van Engelshoven (D66) dat zij zich zorgen maken over de geraamde tekorten op de langere termijn. Zij kondigen daarom aan dat zij een aantal maatregelen gaan ‘intensiveren’, om te beginnen in Den Haag en Amsterdam.

Het blijkt dat de lerarentekorten nog eens 1300 plaatsen lager uitvallen dan aanvankelijk gedacht. De maatregelen die het kabinet eerder nam werken nog te weinig door. “We moeten daarom alle zeilen bijzetten en de aanpak intensiveren”, aldus minister Slob in de brief, “samen met schoolbesturen, lerarenopleidingen, leraren, gemeenten en andere betrokkenen.”

Volgens de ministers liggen er eind januari al noodplannen klaar voor Den Haag en Amsterdam. Daarin staat welke scholen het op dit moment het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen nu al kunnen nemen. Dat gaat onder meer om meer samenwerking tussen schoolbesturen. Bestaande regelgeving kan daarbij opzij worden geschoven zolang de kwaliteit van het onderwijs en maatwerk maar voorop blijven staan.

Foto: Onderwijsgek van Wikipedia