Kunstenaars willen honderden winterjassen inzamelen voor minderbedeelden

Nu het steeds kouder wordt is bij veel mensen de winterjas weer uit de kast gekomen. Dat is alleen niet voor iedereen weggelegd, voor sommigen is het moeilijk om er een te betalen. Daarom is Cis Deyl van Make It Art Worthy een inzamelingsactie begonnen voor winterjassen, om ze gratis weg te geven aan mensen die er minder snel een kunnen betalen.

“Dat kunnen daklozen zijn, maar ook mensen die wel een huis maar een krap budget hebben”, zegt Cis. “Simpel gezegd; deze actie is voor iedereen die geen nieuwe jas kan betalen. Ik denk dat we nu al zo’n vijftig jassen hebben verzameld en ik hoop dat we er een paar honderd kunnen ophalen.”

Op 23 december hangen ze de jassen op aan de Bibliotheekbrug, en zijn mensen vrij om er een af te halen. “Ik hoop dat we de hele reling vol kunnen hangen, maar nog belangrijker; dat hij weer helemaal leeg gaat. Dat iedereen er dan een jas vanaf heeft kunnen pakken die hem of haar past. En wat er over blijft geef ik graag aan een adres als het Straat Consulaat of Leger des Heils.