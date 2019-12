Operatie noodzakelijk na polsbreuk Tom Beugelsdijk

Tom Beugelsdijk is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Hij moet onder het mes nadat hij zaterdag zijn pols op twee plekken brak. Beugelsdijk raakte al vroeg in de wedstrijd geblesseerd aan de pols. De verdediger speelde verder en gaf nog een assist op Tomas Necid, maar werd in de extra tijd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Dat zorgt ervoor dat Beugelsdijk het uitduel met Ajax van komende zondag sowieso al zou missen.

Daarna hoopt Beugelsdijk weer te kunnen spelen, maar de precieze hersteltijd is nog niet bekend. “Ik baal van deze vervelende blessure, maar ga er alles aan doen om zo goed mogelijk te herstellen. Na de winterstop moét ik er weer staan om het team te helpen”, aldus Beugelsdijk. De eerste wedstrijd na de winterstop is op zondag 19 januari, thuis tegen RKC Waalwijk.

Foto: Richard Mulder.