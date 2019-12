Politie zoekt getuigen straatroof Stuyvesantplein

Een 17-jarige jongen is zondagavond op het Stuyvesantplein door drie mannen beroofd onder bedreiging van een wapen. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer liep rond 22:00 uur in de omgeving van het Stuyvesantplein. De 17-jarige jongen is hier door drie personen van zijn telefoon beroofd onder bedreiging van een wapen. Onbekend is in welke richting de drie verdachten zijn vertrokken. Er is enkel een signalement bekend van de verdachte die het slachtoffer bedreigde met een wapen. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij droeg tijdens het voorval een pet.