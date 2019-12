Residentieorkest geeft gratis kerstconcert voor buurtbewoners Transvaal

Het Residentie Orkest geeft woensdag in de Julianakerk in Transvaal een buurtconcert kerstsfeer. Het kerstconcert is gratis en bedoeld om de buurtbewoners met diverse culturele achtergronden te introduceren aan de muziek van het Residentie Orkest.

“Normaal gesproken komen mensen uit de wijk niet snel naar het Zuiderstrandtheater. Op deze manier krijgen ze de kans om in hun eigen wijk het Residentie Orkest van dichtbij live te horen spelen”, aldus Atalay Celenk van Juliana Plaza. Het Residentie Orkest wil met dit concert ook laten ziet dat het een orkest is voor heel Den Haag, voor alle Hagenaars en Hagenezen.

Het strijkkwintet van het Residentie Orkest en de Iraanse daf-speler Farid Sheek zullen van Westerse en Oosterse muziek samen brengen tijdens de muzikale avond. Ter afsluiting zullen er kerstliedjes worden gespeeld waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te zingen.