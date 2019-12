Son Mieux is wisselbokaal Haagse Song van het Jaar kwijt

Son Mieux die vorig jaar met het nummer ‘Everyday’ de Haagse Song van het Jaar verkiezing won is de kenmerkende wisselbokaal kwijt. Het is traditie dat de winnaar ieder jaar iets toevoegt aan het kunstwerk van hout en plexiglas. Zo kreeg de bokaal al eerder een likje verf, wieltjes en werd er een stok aan toegevoegd.

Nu is de gigantische wisselbokaal dus kwijt en gaat Son Mieux op zoek naar een nieuwe prijs. “We wilden er een kleinere prijs van maken, maar op de een of andere manier is die verdwenen”, zegt Son Mieux frontman Camiel Meiresonne.