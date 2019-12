Tweetal aangehouden voor poging inbraak Westhovenplein

Een minderjarige jongen en een man zijn vrijdag rond 20.15 uur aangehouden op het Westhovenplein toen zij daar probeerden in te breken in een woning. Op het plein werd gezien dat het tweetal aanbelde bij een woning in diezelfde straat.

Het gaat om een jongen van 17 en een man van 22, beiden uit Den Haag. Toen er niet werd opengedaan klom een van de twee op het balkon aan de achterzijde, terwijl de ander op de uitkijk bleef staan. De verdachte op het balkon gooide iets door de ruit. Het tweetal sloeg daarna op de vlucht, maar konden nog op het Westhovenplein in de kraag worden gevat door toegesnelde agenten.

De twee zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Onderzocht wordt of zij aan meerdere inbraken in de omgeving zijn te linken.