Vreugdevuur gecremeerd op strand Duindorp

Honderden mensen hebben op het strand van Duindorp symbolisch het vreugdevuur ‘gecremeerd’. Een grafkist met daarop alle plekken waar de vreugdevuren dit jaar niet doorgaan werd door bouwers in brand gestoken. Deelnemers van de ‘plechtigheid’ kwamen eerder op de zondagmiddag per rouwstoet aan op het strand.

Op de kist stonden naast Duindorp en Scheveningen onder meer Laakkwartier, het Delftse Tanthof, Rijswijk, Ypenburg en Vlaardingen vermeld. De kist vol met bloemen werd omringd door bouwers in zwarte sweaters. Ook droegen ze groen en gele fakkels. Er werd ‘You Never Walk Alone’ gezongen en een minuut stilte in acht genomen.

Bouwers uit onder anderen Scheveningen en Duindorp plaatsten vorige week een overlijdensadvertentie op social media nadat bekend werd dat het vreugdevuur voor het eerst sinds jaren niet georganiseerd mocht worden.

Er kon niet worden voldaan aan de veiligheidseisen van de gemeente, die waren gesteld nadat het afgelopen jaarwisseling misging en een vonkenregen over Scheveningen trok. Daarom trok de organisatie de stekker eruit. Later bleek dat ook Scheveningen geen vergunning kreeg voor het vreugdevuur. De ‘crematie’ van het vreugdevuur begint om 14.00 uur op het zogenoemde oliestrandje in Duindorp.