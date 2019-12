Boeren opnieuw in Den Haag, deze keer bij het Binnenhof

Een groep boeren was dinsdagavond met tractoren in het centrum van Den Haag te zien, onder meer rond de Hofvijver. Rond 21.45 uur vertrokken de demonstrerende boeren uit het centrum.

Best snel nog gaan ze weer. Vooral actievoerders uit de regio Den Haag. pic.twitter.com/j9NLoETDIx

De Eerste Kamer stemde dinsdag over een noodwet met betrekking tot de uistoot van stikstof. Rond 21.15 uur wist verslaggever Maarten Brakema te melden dat de politie het Binnenhof heeft afgesloten.

Eerder op de avond werden boeren door de politie tegengehouden in hun gang richting het Binnenhof. Tractoren die op de tramrails stonden zijn weggestuurd van die plek, verder verloopt de demonstratie rustig.

Het spontane protest vond plaats op het moment dat in de Eerste Kamer wordt gedebatteerd over een spoedwet voor de aanpak van stikstof. 41 van de 75 senatoren stemden voor een noodwet die onder meer regelt dat veeboeren ander voer moeten gebruiken om stikstofuitstoot te beperken, zo meldt de NOS.

@EersteKamer debat met Minister @carolaschouten over stikstof spoedwet is hervat. In de achtergrond zijn toeterende Boeren te horen die Den Haag binnenrijden. Mooie timing. #stikstof #boerenprotesten #boeren pic.twitter.com/fnyDC9bJbW

— edwin jongsma (@ehjongsma) 17 december 2019