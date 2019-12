CDA-fractie compleet: Kavish Partiman fractievoorzitter, Cees Pluimgraaff wordt raadslid

De gemeenteraadsfractie van CDA Den Haag is weer compleet, Scheveninger Cees Pluimgraaff neemt vanaf donderdag plaats op de derde zetel van de coalitiepartij. “Het is mooi om een man met zoveel ervaring binnen te halen, het is een zeer betrokken Scheveneniger en ervaren man”, zegt fractievoorzitter Kavish Partiman in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Pluimgraaff was van 2010 tot 2014 ook al raadslid namens het CDA Den Haag. Cees wordt donderdag beëdigd worden tijdens de raadsvergadering.

Partiman wist te vertellen dat eerst is gevraagd aan oud-wethouder Karsten Klein of hij wilde terugkomen, dat bleek geen logische optie. Tweede mogelijkheid was een terugkeer van Michel Rogier, echter zit hij nu namens het CDA in de Provinciale Staten. “Het zou niet gepast zijn geweest om hem weg te halen uit de provincie. ” Pluimgraaff is wat Partiman betreft geen derde optie: “Eigenlijk waren de eerste twee (Klein en Rogier, red.) geen optie.”

Partiman neemt zelf het fractievoorzitterschap over, die functie kwam vacant toen Daniëlle Koster aankondigde te vertrekken uit de Haagse gemeenteraad. “Het is een uitdaging, we gaan een mooie periode tegemoet.”, zegt Partiman over de coalitiedeelname van zijn partij.

Luister hier naar het gesprek met Kavish Partiman op Den Haag FM.