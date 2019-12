Dodelijke steekpartij Weimarstraat gevolg van ‘oorlog op Facebook’

De dodelijke steekpartij op de Weimarstraat op 17 januari van dit jaar, was het gevolg van een ruzie op sociale media tussen verdachte Richenol de W. (27) en enkele vrienden. Dat is gebleken tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, maandag bij de Haagse rechtbank. Een 25-jarige Hagenaar kwam om bij de steekpartij. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van tien jaar tegen de verdachte.

Op de avond van 17 januari kwam de verdachte met zijn moeder de 25-jarige Hagenaar en nog twee andere personen op straat tegen. Richenol de W. raakte in gevecht met de drie mannen. Tijdens de vechtpartij werd het 25-jarige slachtoffer in het hart gestoken. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar artsen konden niks meer voor hem doen. De verdachte was lange tijd bevriend met een broer van het slachtoffer en bleef er ook weleens slapen. De twee kregen echter ruzie op sociale media en de sfeer werd steeds grimmiger. ‘Het was oorlog op Facebook’, verklaart Richenol de W. maandag. Ook andere vrienden en vriendinnen keerden zich tegen De W.

“De verdachte heeft het slachtoffer zijn belangrijkste recht ontnomen, het recht op leven”, zegt de officier van justitie. De vader van het 25-jarige slachtoffer vertelt bij de rechtbank dat hij door de dood van zijn zoon “niet meer van het leven kan genieten.” Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van tien jaar tegen Richenol de W. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.