Manager Voetbalzaken Jeffrey van As bij ADO Den Haag per direct ontslagen

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As is bij ADO Den Haag per direct ontslagen. Hij kreeg dinsdag te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden en dat hij daarmee per direct is vrijgesteld van werkzaamheden. Naast Van As is Kees Jansma teruggetreden als directieadviseur.

Via de website van de club laat Algemeen Directeur Mohammed Hamdi weten dat er bij de Raad van Commissarissen onvoldoende draagvlak was om het contract van Van As te verlengen. “Hij is nu vrijgesteld van werkzaamheden zodat hij de tijd krijgt om zich te oriënteren op de toekomst”, aldus de algemeen directeur.

Eerder op de dag liet Kees Jansma, die sinds de zomer actief was als adviseur, weten om terug te treden. “Ik heb getracht om de club van goede adviezen te voorzien, maar het echte gevoel dat deze terug te zien zijn in het beleid ontbreekt”, aldus Jansma op de website van ADO Den Haag.

Onder vuur

Manager Voetbalzaken Van As lag de laatste tijd onder vuur bij veel supporters van ADO Den Haag. Zo waren er in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen meerdere spandoeken te zien met de tekst ‘Van As Out’. De fans houden hem verantwoordelijk voor de slechte prestaties van dit seizoen ondanks dat Van As door bezuinigingen minder budget had om de selectie op niveau te brengen. Daarnaast verlieten een aantal belangrijke basisspelers zoals EL Khayati, Becker en Kanon de club.