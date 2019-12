Sarina Wiegman Haags sportcoach van het jaar

De successen van het Nederlands vrouwenelftal tijdens het WK voetbal afgelopen zomer, krijgen voor bondscoach Sarina Wiegman en speelster Lineth Beerensteyn een vervolg. Zij werden dinsdagavond verkozen tot respectievelijk Haags sportcoach van het jaar en Haags sportvrouw van het jaar.

De Nederlandse vrouwen bereikten onder leiding van Wiegman in Frankrijk de finale die verloren werd van de Verenigde Staten. Met de historische tweede plek plaatsten de Oranje Leeuwinnen zich bovendien voor de Olympische Spelen volgend jaar in Japan. Een aantal maanden geleden greep Wiegman nog naast de titel ‘Beste vrouwencoach ter wereld’.

Lineth Beerensteyn had met zeven gespeelde wedstrijden op het WK een groot aandeel in de Nederlandse successen. De geboren Haagse en oud-speelster van ADO Den Haag scoorde tijdens het WK één keer voor de Oranjeleeuwinnen.

Windsurfer Kiran Badloe prolongeerde in het Circustheater zijn titel als Haags sportman van het jaar. Badloe werd in 2019 voor het eerst wereldkampioen en pakte eerder al de Europese titel. In de categorie Haags sportploeg van het jaar won het zeilduo Annemiek Bekkering en Annette Duetz. Oud-tennisster Marcella Mesker ontving de oeuvreprijs vanwege haar inzet voor de sport in Den Haag.