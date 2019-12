TrashUre Hunt-station op Scheveningen afgebrand

Het TrashUre Hunt-station ter hoogte van de Vissersvrouw op de boulevard van Scheveningen is dit weekend afgebrand. Op een Facebook-foto is te zien dat er weinig is overgebleven van het mobiele kantoor van de strandschoonmakers. “Het was onze plek waar wij alle grondstoffen verzamelden, telden en uiteindelijk kunstwerken van maakten”, vertelt Ralph Groenheijde van TrashUre Hunt op Den Haag FM.

TrashUre Hunt is een milleorganisatie die bedrijven, scholen en iedereen die zelf iets wil bij dragen aan een schoner strand ondersteund. “Als je geen zin hebt om te klagen of met de vinger wil wijzen maar liever de schouders eronder zet, kun je de verandering zijn”, aldus Ralph. Een van de kunstwerken die vernield is door de brand is het werk de Haagse Bluf. “Dat waren kantelen gemaakt van lege flessen gevuld met 55.000 sigarettenfilters.”

De organisatie laat op haar pagina weten op zoek te zijn naar donaties om een nieuwe ontmoetingsplek mogelijk te maken. “Alle hulp is welkom, misschien heb je nog een pipowagen in je schuur staan?”

Foto: TrashUre Hunt

Luister hier naar het interview met Ralph Groenheijde op Den Haag FM.