Verdachte steekpartij Grote Marktstraat ‘gevaar voor zichzelf en omgeving’, maar werd niet opgepakt

De man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners op de Grote Marktstraat, was in beeld bij de politie. Bij GGZ-instelling Parnassia stond de man zelfs bekend als ‘gevaarlijk voor anderen’, maar hij werd niet opgepakt. Hierdoor kon de 35-jarige Luis P. vrijdag 29 november naar willekeurige slachtoffers uithalen. Iets dat hij al eerder heeft gedaan.

Uit informatie die Omroep West in handen heeft, blijkt dat Luis P. zich twee weken voor het steekincident heeft moeten melden op het politiebureau Loosduinen in Den Haag. Hij zou daar worden verhoord als verdachte van een ‘eenvoudige mishandeling.’

Op die afspraak is de man van Colombiaanse afkomst echter nooit verschenen. Hij is vervolgens niet aangehouden of opgenomen, iets dat bij iemand met zijn psychiatrisch verleden opmerkelijk is.

