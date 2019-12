Wethouders integer bevonden, maar commissie is kritisch

Hilbert Bredemeijer (CDA) en Martijn Balster (PvdA) kunnen worden benoemd tot wethouder. Een speciale onderzoekscommissie heeft geen ‘feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit’ gevonden die een beletsel vormen om de twee donderdag te installeren. Ook de zes zittende wethouders kunnen blijven, schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad.

Toch komt de ‘commissie integriteit’, die bestond uit oud-officier van justitie Kitty Nooy en voormalig commissaris van de Koningin in Zuid-Holland Joan Leemhuis-Stout, wel met een paar flinke kritische aanbevelingen. Deze gaan over de benoeming van de nieuwe wethouders in Den Haag en de huidige werkwijze van het college van burgemeester en wethouders.

Zo hebben de partijen die onderhandelden over de nieuwe coalitie zich niet aan eerder gemaakte afspraken gehouden. De commissie constateert dat er was besloten dat de namen van de kandidaten pas openbaar zouden worden na afronding van de screening. En dat gebeurde niet: het nieuwe coalitieakkoord, inclusief de kandidaat wethouders werden al vorige week maandag gepresenteerd.

Den Haag was op zoek naar nieuwe wethouders nadat Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) moesten aftreden omdat ze worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Bij zijn aantreden begin oktober verklaarde Remkes dat er wat hem betreft een screening moest komen van de nieuwe én zittende bestuurders. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen.’

Daarop werden de aanstaande en huidige wethouders door Nooy en Leemhuis-Stout onder het vergrootglas gelegd. Zij hebben vragen beantwoord, moesten een uitgebreid cv overhandigen en hen is gevraagd om een uittreksel van de BKR-registratie (van eventuele schulden) en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Verder werden zij gevraagd naar ‘relevante ervaringen op het gebied van integriteit’.

Foto: Omroep West.