Recente artikelen

De 19 jarige Eveline Hooft is uitgeroepen tot Haags Sporttalent van het jaar tijdens het Haagse Sportgala in het AFAS Circustheater op dinsdag 17 december. De golfsurfster had voor het eerst een jurk aan voor de gelegenheid, met nieuwe sneakers eronder: “Het was superleuk. Er waren echt heel veel mensen en de eerste keer voor mij dat ik een soort gala iets had, dus dat was weer wat nieuws voor mij”.

In 2017 kregen Eveline Hooft en haar HDM team al een medaille omdat ze zaalhockey kampioen waren geworden. Dit jaar was het jonge talent zelf genomineerd voor een prijs. “Ik wist pas op het podium dat ik had gewonnen, dat was heel leuk. Ik vond het al een hele eer om genomineerd te worden”, aldus Eveline. Voor begin 2020 staat een groot toernooi in China gepland en in het voorjaar staat het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen op haar agenda.

De winnaar Haagse sportman windsurfer Kiran Barlow is momenteel 4 maanden in het buitenland dus kon niet persoonlijk zijn prijs ophalen. Haagse Sportvrouw is voetbalster Lineth Beerensteyn geworden. In de gemengde categorieën vielen alleen maar Haagse dames in de prijzen. De prijs voor beste sportploeg ging naar Annemiek Bekkering en Annette Duetz (zeilen), tot beste sportcoach werd Sarina Wiegman verkozen. Zo stonden er dus alleen maar vrouwen op het podium bij het Haagse Sportgala.



De winnaars van het Haagse Sportgala 2019 v.l.n.r.: Sportvrouw Lineth Beerensteyn (voetbal), wethouder sport Kavita Parbhudayal, Sportcoach Sarina wiegman (voetbal), Sportploeg Annette Duetz (zeilen), Sporttalent Eveline Hooft (golfsurfen) en Sportploeg Annemiek Bekkering (zeilen)

Luister hier naar het interview met winnaar Haags Sporttalent 2019, Eveline Hooft.