ADO Podcast met Freek Jansen: “De samenwerking met China heeft ADO alleen maar problemen bezorgd”

In aflevering 22 van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’ spreken Rogier, Lieuwe en Alberto met AD-journalist Freek Jansen die zes jaar ADO heeft gevolgd. Met de nieuwe plannen van Algemeen Directeur Mohammed Hamdi is ADO volgens Jansen weer terug bij af. “De samenwerking met China heeft ADO alleen maar problemen bezorgd”, zegt Jansen in de podcast.

In de Ooievaar bespreken de heren de meer dan bewogen week van ADO. Zo gaat het onder meer over het vertrek van Jeffrey van As en Kees Jansma bij de club. Daarnaast wordt er vooruit geblikt op de wedstrijd van aankomend weekend. Is dit het ideale moment om Ajax te treffen? Dat en meer in aflevering 22 van de Den Haag FM ADO Podcast.

