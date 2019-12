Den Haag krijgt kwartiermaker eenzaamheid

In de strijd tegen eenzaamheid stelt de gemeente een kwartiermaker eenzaamheid aan. Deze kwartiermaker zorgt samen met de sociaal makelaars in de wijken dat eenzaamheidsinitiatieven nog beter aansluiten op de behoefte van mensen.

Meer dan 50 procent van de mensen in Den Haag voelt zich in meer of mindere mate eenzaam. Wethouder Eenzaamheid Kavita Parbhudayal: “In Den Haag zijn er ruim 900 initiatieven die mede bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Eenzaamheid komt voor onder alle soorten mensen, van jong tot oud. We merken dat voor sommige mensen er nog niet een passend initiatief is.”

De kwartiermaker eenzaamheid en sociale makelaars gaan onder meer in gesprek met persona’s en stimuleren de diverse belanghebbende zoals stadsdelen, community builders, welzijnsorganisaties en ondernemers tot actieve samenwerking in de wijk op het thema eenzaamheid.