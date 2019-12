Den Haag wint Autodeel Award 2019 door groei van aantal deelauto’s

De gemeente Den Haag heeft woensdag de Autodeel Award 2019 in ontvangst mogen nemen. De prijs werd vergeven aan onze stad vanwege het beleid en de steeds bredere beschikbaarheid van te delen auto’s. Het afgelopen jaar groeide het aantal deelauto’s in de stad met ruim duizend beschikbare automobielen.

Mobiliteitswethouder Robert van Asten is trots: “Het is vooral te danken aan Hagenaars die hebben besloten geen auto meer te nemen, maar te delen”, vertelt Van Asten in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We zitten nu op 3700 deelauto’s in Den Haag, wat mij betreft blijft het daar niet bij.”

De Autodeel Award is een initiatief van Natuur & Milieu. “Met de award vragen we aandacht voor autodelen door goede voorbeelden in het zonnetje te zetten. Het begrip autodelen wint aan bekendheid, maar wordt nog onvoldoende omarmd als hét alternatief voor het bezit van een eigen auto.” Dezelfde prijs ontving Den Haag ook al in 2016. “Wat mij betreft halen we de prijs volgend jaar weer op. Ik ga er alles aan doen om mensen het voordeel van autodelen te laten zien”, stelt Van Asten.

Luister hier naar het gesprek met Robert van Asten op Den Haag FM.