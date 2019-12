Haagse VVD: “Je kunt veiliger pinnen als je binnen staat”

De Haagse VVD wil dat het stadsbestuur gaat onderzoeken hoeveel plofkraken er in Den Haag zijn geweest en wat daar het risico van is voor omwonenden. De partij heeft schriftelijke vragen daarover aangekondigd. Ook wil ze dat het stadsbestuur gaat kijken hoe pinnen op een veiligere manier kan worden gefaciliteerd, de partij denkt daarbij aan pinautomaten in winkels en op het stadhuis.

Frans de Graaf stelde in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM voor om met ondernemers in gesprek gaat met de vraag of zij pinautomaten in hun winkel willen faciliteren. Maandag werd bekend dat het niet meer mogelijk is om buiten bij een automaat te pinnen tussen elf uur in de avond en zeven uur in de ochtend, dit om nachtelijke plofkraken tegen te gaan.

“Het is terecht dat mensen en banken zich zorgen maken over die plofkraken, het gaat toch om aanslagen. Daarom snap ik goed dat er maatregelen worden genomen”, zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. Als alternatief ziet de VVD-er graag dat er binnen, in winkels, meer pinautomaten verschijnen. “Je kunt veiliger pinnen als je binnen staat. En dat is dan beter te beveiligen.” Het is wat de VVD-er betreft aan de ondernemer zelf om te bepalen of die een pinautomaat wil, toch ziet De Graaf graag dat het stadsbestuur hierover in gesprek gaat met ondernemers.

