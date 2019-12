Tientallen criminele netwerken in drugs- en mensenhandel

Hart voor Den Haag donderdag niet bij debat coalitieakkoord

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos zal donderdag niet in de Haagse gemeenteraad aanwezig zijn bij de raadsvergadering waarin het nieuwe coalitieakkoord wordt besproken. Op dezelfde dag worden Martijn Balster (PvdA) en Hilbert Bredemeijer (CDA) naar verwachting geïnstalleerd als nieuwe wethouders. “Op deze zwarte dag voor de democratie gaan wij wat nuttigs doen in de stad”, zegt Hart voor Den Haag-fractievoorzitter Richard de Mos over de boycot.

De Mos spreekt van een eenmalig statement wat zijn partij zal maken in de richting van het nieuwe college. Dat college, bestaande uit VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA, werd eerder door De Mos al omschreven als ‘fopcoalitie’. De partij van De Mos had liever zelf opnieuw willen besturen. De fractievoorzitter (nu De Mos, eerder Arjen Dubbelaar) heeft meermaals in de media gezegd door te willen met andere wethouders.

“Met dit statement vertalen wij de woede die er onder de bevolking heerst over de macht van de gevestigde politieke partijen. Wij zijn altijd bij alle vergaderingen in het stadhuis en zullen bij de inhoudelijke uitwerking van het coalitieakkoord opnieuw onze constructieve bijdrage leveren, maar het feestje van het oldboys network wat elkaar weer de banen toeschuift, slaan wij even over”, aldus De Mos.

In Den Haag werd opnieuw onderhandeld voor een coalitieakkoord nadat het vertrouwen in Hart voor Den Haag/ Groep de Mos door diens toenmalige coalitiegenoten (VVD, D66 en GroenLinks) werd opgezegd. Dit gebeurde nadat bekend werd dat Hart voor Den Haag-wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos verdachte zijn in een corruptieonderzoek.