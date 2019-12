Jamie Westland finalist Het Perfecte Plaatje

Jamie Westland, de drummer van DI-RECT staat in de finale van het RTL4 televisieprogramma Het Perfecte Plaatje 2019. Acht bekende Nederlanders gaan voor het programma met elkaar de strijd aan om de beste foto te maken.

Jamie volgde het programma al en vond het heel leuk dat hij gevraagd werd om mee te doen: “Ik heb me voor de volle bak ingezet. Dat hoeft dan niet te betekenen dat elke soort fotografie jou ligt, want als je die finale haalt doe je zestien verschillende soorten fotografie”. Jamie fotografeerde al een kat op een glasplaat van onder, een crime scene, een naaktmodel en zichzelf in Rembrandt stijl.



De Rembrandt Selfie van Jamie Westland

Voor de finale is Jamie samen met de andere finalist Kees Tol, afgereisd naar Oman voor een 24 uurs shoot. Volgens Jamie gaat het heel spannend worden. Op woensdag 18 december 20:30 wordt tijdens de uitzending bekend gemaakt wie de winnaar is. De prijs is een fotoreportage in National Geographic.

Luister hier naar het interview met Jamie Westland.



Foto alle deelnemers Het Perfecte Plaatje 2019: RTL4