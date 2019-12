‘Koffie met een cop’ in winkelcentrum Leidschenveen en Ypenburg

Agenten van het politiebureau Leidschenveen-Ypenburg drinken woensdag en donderdag in de wijkbus een kop koffie met de bewoners. Beide dagen kunnen bewoners uit het stadsdeel in gesprek gaan met de dienders tijdens ‘koffie met een cop’.

“Wij willen graag met onze burgers in contact komen onder het genot van heerlijke koffie/chocomelk/thee. Wij geven hierbij ook preventie-advies over verschillende strafbare feiten”, schrijft de eenheid op Facebook. “Heeft u een vraag aan de politie, handhaving van de Gemeente Den Haag of jongerenwerk? Komt u dan langs!”

De wijkbus en een mobiele espressobar zijn woensdag van 12.00 tot 13.00 uur en donderdag van 13.00 tot 14.00 te vinden bij winkelcentrum Leidschenveen. Bij het winkelcentrum Ypenburg schenken de agenten op beide dagen van 15.00 tot 16.00 uur een warme drank voor je in.

Foto: Facebook | Politie Leidschenveen-Ypenburg