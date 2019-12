Politiek wil spoeddebat over steekpartij Grote Marktstraat

Hart voor Den Haag wil een spoeddebat naar aanleiding van het nieuws dat de verdachte van de steekpartij op de Grote Marktstraat bekend was bij de politie. Bij GGZ-instelling Parnassia stond de man zelfs bekend als ‘gevaarlijk voor anderen’. Ook de landelijke politiek eist opheldering, zowel VVD als CDA in de Tweede Kamer wil in debat over de kwestie.

“Toch loopt zo’n steekgrage gek vrij rond in onze stad en mogen we van geluk spreken dat er enige weken terug geen doden zijn gevallen”, aldus Richard de Mos die in een spoeddebat van het stadsbestuur wil weten hoe dit kan. Zo wil de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag weten waarom het Veiligheidshuis heeft gefaald. De Mos is ook woedend op de landelijke politiek. “Die hebben eerst de gezondheidszorg kapot bezuinigd en staan nu als een pyromaan naar hun eigen brand te kijken.”

Verantwoordelijk wethouder Van Alphen moet wat De Mos betreft laten weten hoe hij de de maatschappelijke opvang van psychiatrische patiënten gaat verbeteren. “De wethouder geeft aan dat het beter moet en dat hij geïrriteerd is. Ik hoor liever welke oplossingen hij heeft; want het is vijf over twaalf. Eerder hebben wij een Top-600 aanpak verwarde personen voorgesteld. Ook hebben wij gepleit om bij de registratie van personen met verward gedrag een aparte categorie in het leven te roepen voor ‘gevaarlijke radicalen’. Voorstellen waar tot op heden niets mee gedaan is.”

Foto: Regio 15.