Semafoor op Scheveningen maakt plaats voor nieuwe bediencentrale

De bediencentrale het Semafoor op de kop van het Adriaan Maasplein aan de haven van Scheveningen wordt vervangen. Dat heeft het gemeentebestuur woensdag besloten. Vanuit dit gebouw wordt al het in- en uitgaande scheepvaartverkeer begeleid en zorgen medewerkers voor de bediening en bewaking van de tunnels, bruggen en pollers in de stad. Het huidige gebouw is verouderd en er is te weinig ruimte om ook de bediening te huisvesten van de nieuwe Victory Boogie Woogietunnel, de tunnel die onderdeel is van de Rotterdamsebaan.

De nieuwe bediencentrale komt op de plek van de huidige bediencentrale aan de Adriaan Maaskade te staan. Op deze locatie is er vanuit het gebouw direct zicht op de havenmond en op zee. Het gebouw biedt meer ruimte, zodat de medewerkers van het Havenbedrijf en de bediencentrale op dezelfde plek kunnen werken en er ruimte is voor de opslag van materieel. De nieuwe bediencentrale is gelegen op het Noordelijk Havenhoofd en heeft een prominente plek aan het einde van de Scheveningse boulevard en aan de haven.

Na de aanbesteding start de bouw van de nieuwe bediencentrale eind 2020. De planning is dat de nieuwe bediencentrale begin 2023 in gebruik wordt genomen.

Foto: Gemeente Den Haag.