Straat Consulaat demonstreert op de Hofplaats: “Wonen is een mensenrecht”

“In gelul kun je niet wonen” en “Wonen is een mensenrecht”, dat zijn een paar van de slogans die donderdag te zien zijn op de Hofplaats in Den Haag. Het Straat Consulaat demonstreert die dag voor meer opvang en woningen.

“Wij willen ons hard maken voor meer woningen en betere zorg”, vertelt Elly Burgering van het Straat Consulaat in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Wij zijn van mening dat je in Nederland alle burgers van een woning moet kunnen voorzien. Dat iedereen in de gelegenheid is om in een woning te wonen.”

De belangenbehartiger van dak- en thuislozen heeft gepland om donderdagochtend om 10.00 uur te demonstreren op de Hofplaats in Den Haag. “Het aantal daklozen is flink aan het toenemen. Wij denken dat de woningnood nu vooral de arme en meest kwetsbare mensen het hardst raakt. Dat moet beter”, zegt een strijdbare Elly op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Elly Burgering op Den Haag FM.