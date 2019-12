Thuisbasis Haagse afvalkunstenaars gaat in vlammen op; “Zat uren werk van vrijwilligers in”

Den Haag is elk jaar een stukje schoner dankzij Ralf en zijn vrijwilligers van TrashUre Hunt, die onder meer zwerfafval oprapen en daar kunstwerken van maken. Als thuisbasis gebruikten zij een pipowagen, maar afgelopen zaterdagnacht kreeg Ralf via een telefoontje te horen dat het noodlot heeft toegeslagen; de pipowagen is afgebrand, er is niets van over.

“Ik werd om half twee ’s nachts wakker gebeld door de politie met het nieuws dat hij in volledigheid was afgebrand”, zegt Ralf. “Toen ben ik de volgende dag komen kijken en lag hij er zo bij. Wat ik nu denk? Tja, klotezooi. Hier lagen veel kunstwerken in en daarmee zijn heel veel uren van de vrijwilligers vrijwilligers in rook opgegaan.”

Ralph is niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. “Ik weet niet hoe het gebeurd is en wie het gedaan heeft, maar daar wil ik ook niet bij stilstaan. Opgeven is voor mij geen optie.” Voor de stichting is een crowdfunding gestart die momenteel al meer dan zeshonderd euro oplevert. “Dat vind ik echt fantastisch, een nieuwe pipowagen kost namelijk al snel twee á drieduizend euro. Maar er gaat zeker wel weer twee maanden tijd in zitten voor de vrijwilligers en mijzelf, dat is niet in geld uit te drukken.