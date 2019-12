Tientallen criminele netwerken in drugs- en mensenhandel

In de stad zijn tientallen criminele netwerken actief in voornamelijk drugs- en mensenhandel. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. “De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag”, zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Het geld dat in de drugs- en mensenhandel wordt verdiend, wordt witgewassen via investeringen in vastgoed en horeca in de stad. Op deze manier krijgen criminele organisaties veel macht en dringen zij door tot de bovenwereld, staat in het onderzoek. Sommige criminelen gaan zelfs zo ver dat zij op grote schaal frauderen met geld dat bestemd is voor de zorg van kwetsbare inwoners. Die verwevenheid van georganiseerde misdaad met de bovenwereld moet intensiever worden aangepakt. Dat blijkt uit het Haags Ondermijningsbeeld dat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag in samenwerking met gemeente, politie en justitie heeft opgesteld.

Het onderzoek laat een duidelijke top drie zien van ondermijnende criminele activiteiten in Den Haag: drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting of slecht werkgeverschap en criminele investeringen in vastgoed en horeca. Het rapport toont aan dat alle inspanningen die tot nu toe worden geleverd om ondermijning tegen te gaan, nog niet voldoende zijn. Gemeente, politie en justitie moeten de inzet vergroten, waarbij overheden samen optrekken om iets te doen tegen de ondermijning, luidt het advies.