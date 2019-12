Tramtunnel weer open na railbreuk

UPDATE – Trams kunnen woensdagmiddag de tunnel weer in. Dat meldt HTM. Een tijd lang konden de trams niet door de tunnel door een railbreuk bij Brouwersgracht.

Trams kunnen woensdag niet de tramtunnel in Den Haag in. Dat komt door spoorwerkzaamheden bij de Brouwersgracht. Er is een railbreuk. De halte Grote Markt en halte Spui zijn vervallen.

Door de werkzaamheden moeten tram 2, 3 en 4 omrijden, meldt HTM. Wanneer de trams weer door de tunnel kunnen, is nog niet bekend. Tram 4 is opgeknipt in twee delen.

Tram 2 is gesplitst in twee delen: van Kraayenstein naar de Brouwersgracht en vanuit Leidschendam naar Den Haag Centraal. In Den Haag rijdt tram en 4 tussen de Uithof en de Monstersestraat. Vanuit Zoetermeer rijdt tram 4 tussen Den Haag Centraal en terug. Tram 3 rijdt vanuit Den Haag van het Arnold Spoelplein en de Elandstraat.