Vernieuwde Erasmusweg eerder open

De Erasmusweg tussen de Troelstrakade en Loevensteinlaan is opgeknapt. Vanaf vrijdagmiddag is de weg weer open voor verkeer. Dit is 2,5 week eerder dan gepland. Door de nieuwe indeling is de weg volgens de gemeente veiliger. Auto’s kunnen beter doorrijden door de extra rijstrook richting het Centrum van Den Haag.

De weg heeft nu twee rijstroken voor auto’s in beide richtingen. De parkeervakken zijn breder en liggen iets hoger dan de weg. Dit is niet alleen prettiger parkeren, maar geeft de boomwortels weer ruimte om te groeien. De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers zijn aangepast, zodat zij veiliger kunnen oversteken. Niet alleen de weg is aangepakt. De riolering is vernieuwd en er is een apart riool regenwater aangelegd. Hierdoor stroomt regenwater nu naar de Korte Laak in plaats van in het riool met vuil water.

Foto: PR.