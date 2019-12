Den Haag wil in 2020 ja-ja sticker voor ongeadresseerde reclame invoeren

Wanneer je niet geïnteresseerd bent in reclame-uitingen heb je nu nog de optie om een ja-nee sticker of nee-nee sticker te nemen, die zorgen ervoor dat je (een deel van het) ongeadresseerd reclamewerk in je brievenbus kunt weigeren. In 2020 komt er, wat het stadsbestuur betreft, in Den Haag een optie bij; de gemeente wil in april de ja-ja sticker invoeren, deze geeft aan wanneer iemand wel ongeadresseerd reclamewerk wil ontvangen.

Wethouder Liesbeth van Tongeren is blij met de maatregel omdat ongeadresseerd reclamedrukwerk vaak direct bij het afval terechtkomt: “Deze maatregel zorgt voor een besparing van ruim dertig kilo per jaar per huishouden. Bewoners die de folders wel graag ontvangen, kunnen dat makkelijk aangeven met een sticker.” In januari besluit de gemeenteraad definitief over de invoering van de nieuwe sticker.

Wat betekenen de stickers?