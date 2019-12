Geschokte reacties op overlijden Michael Deelen (49)

De bekende Haagse barkeeper Michael Deelen is op 49-jarige leeftijd overleden. Hij overleed woensdagavond na een kort, maar heftig ziekbed. De Haagse horeca-wereld reageert geschokt. “Lieve Michael Deelen je bent één van degenen die me altijd het gevoel gaf dat ik met een goede zaak bezig was 🏳‍🌈. Dat zal ik blijven doen zodat je daarboven ook trots op me bent. Rust zacht goede vriend ❤ Deze foto zegt genoeg, hand in hand voor altijd.. 🤝🏼” schrijft Bert Manuputty op social media.

Deelen was de afgelopen jaren barkeeper in café De Vink aan de Schoolstraat. Hij was ook actief voor de LHBTI+-gemeenschap. In april 2017 was hij mede-initiatiefnemers van een protestdemonstratie tegen homogeweld. Ook tijdens andere gelegenheden liep Deelen niet zelden voorop met een regenboogvlag.

In september werd bij Michael Deelen kanker geconstateerd. Hij zou op Tweede Kerstdag vijftig zijn geworden.

Foto: Michael Deelen / Facebook.