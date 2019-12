Gewonde bij steekpartij op Loevesteinlaan, verdachte op de vlucht

Op de Loevesteinlaan is donderdagmiddag iemand neergestoken. De politie laat weten het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Er is nog niemand aangehouden.

De steekpartij was kort na 16.00 uur. De politie kan nog niet zeggen hoe het met de gewonde gaat. In de omgeving zijn politieagenten op zoek naar de verdachte.