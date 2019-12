Nieuwe wethouders benoemd, stadsbestuur weer op volle sterkte

Het Haagse stadsbestuur is weer op volle sterkte. Donderdag zijn Martijn Balster (PvdA) en Hilbert Bredemeijer (CDA) benoemd als wethouder. Dat gebeurde in een vergadering over het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.

Samen met waarnemend burgemeester Johan Remkes en wethouders Bert van Alphen, Robert van Asten, Saskia Bruines, Kavita Parbhudayal, Boudewijn Revis en Liesbeth van Tongeren; gaan de twee nieuwe wethouders uitvoering geven aan het nieuwe coalitieakkoord.

CDA en PvdA treden nieuw toe in de coalitie en leveren allebei één wethouder.

Takenverdeling:

Boudewijn Revis (VVD, Financiën en Stadsontwikkeling);

Kavita Parbhudayal (VVD, Zorg, Jeugd en Volksgezondheid);

Saskia Bruines (D66, Economie, Internationaal en Dienstverlening)

Robert van Asten (D66, Mobiliteit en Cultuur)

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Duurzaamheid en Energietransitie)

Bert van Alphen (GroenLinks, Sociale Zaken en Werk)

Hilbert Bredemeijer (CDA, Onderwijs, Sport en Buitenruimte)

Martijn Balster (PvdA, Wonen, Wijken en Welzijn)