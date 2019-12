Integrale kerstviering in Theater de nieuwe Regentes

Politie zoekt getuigen straatroof Laakkade

Een 29-jarige man is woensdagavond aan de Laakkade door twee mannen beroofd onder bedreiging van een steekwapen. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer liep rond 19.30 uur in de richting van de Laakkade. De 29-jarige man is hier door twee personen van zijn persoonlijke spullen beroofd, onder bedreiging van een steekwapen. De twee verdachten zijn in de richting van de Oudemansstraat weggerend.