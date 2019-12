Poolse supermarkt aan Nunspeetlaan overvallen

Een Poolse supermarkt aan de Nunspeetlaan is donderdagavond overvallen. Volgens de politie zijn de twee daders daarna op een scooter vertrokken in de richting van het Zuiderpark. Rechercheurs zijn in de winkel bezig met onderzoek. Wat er precies is gebeurd en of er buit is gemaakt, is nog niet bekend. Wie iets heeft gezien van de overval, wordt gevraagd zich te melden.

Het is niet de eerste overval op de winkel. In september 2018 werd een medewerker bedreigd met een wapen. De dader vertrok toen met geld uit de kassa en met de telefoon van het slachtoffer. Beelden van die overval waren daarna te zien in het opsporingsprogramma Team West. Voor die overval is nog niemand opgepakt.