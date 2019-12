Rotterdamsebaan gaat half jaar later open

De Rotterdamsebaan gaat niet in juli, maar waarschijnlijk pas half december volgend jaar open. Het extra half jaar is nodig om verkeers- en tunneltechnische installaties te monteren en te testen. Dat meldt de gemeente Den Haag donderdag. De weg moet de A4/A13 bij knooppunt Ypenburg verbinden met het centrum van Den Haag.

In maart werd duidelijk dat de planning voor de aanleg onder druk kwam te staan, staat in een brief van de gemeente. Begin november werd de conclusie getrokken dat de geplande openingsdatum van 1 juli niet gehaald kon worden. De vertraging kost zo’n 1,5 miljoen euro extra per maand. De kosten zijn voor rekening van de Combinatie Rotterdamsebaan, de aannemerscombinatie die de weg aanlegt.

De extra tijd is nodig om meer dan 50 installaties aan te leggen en te testen. Het gaat om verkeerslichten, slagbomen en matrixborden. In de Victory Boogie Woogietunnel gaat het om de ventilatie, verlichting, detectie en de omroepinstallatie. Het ontwerp van het energiesysteem en het computernetwerk in de tunnel moest tijdens de bouw worden aangepast.

Foto: De Rotterdamsebaan tijdens de open dag van de bouw deze zomer.