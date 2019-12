The Hang-Out 070 wint John Blankensteinprijs

The Hang-Out 070 heeft dinsdagavond in Theater Dakota de John Blankensteinprijs in ontvangst mogen nemen. Het initiatief biedt een huiskamer waar jongeren samenkomen om te praten over seksualiteit, genderidentiteit, liefde en relaties. Daarnaast organiseren ze activiteiten voor LHBTQ- jongeren.

The Hang-Out 070 wint met de prijs een geldbedrag van 2.500 euro. Daarmee gaan ze op zoek naar een vaste plek voor hun huiskamer en activiteiten. “Dit gaat veel veranderen”, zegt projectleider Anysha Bharos. “We willen een veilige haven creëren voor onze gemeenschap.”

Het was de tiende keer dat de John Blankensteinprijs uitgereikt werd. De prijs is er voor mensen of organisaties die bijdragen aan de LHBTI-community in Den Haag. Niet eerder waren er zoveel genomineerden en dat geeft volgens Peter Scheffer, voorzitter van COC Haaglanden, aan hoe erg Den Haag bruist op dit onderwerp. “In eerdere jaren was het wel eens moeilijk om genomineerden te vinden. Dit is een enorme sprong vooruit”, aldus Scheffer.