Benefiet en boekpresentatie voor overleden boswachter Jenny van Leeuwen

In het Omniversum wordt vrijdagavond 20 december een benefiet georganiseerd in de naam van de in oktober overleden boswachter Jenny van Leeuwen. Het kinderboek dat Jenny schreef wordt dan gepresenteerd en ook de film Backyard Wilderness, waar zij haar stem aan leende, wordt nog één keer getoond.

Het boekje ‘Wilde Dieren -fotoversjes uit de natuur-‘ bestaat uit foto’s en versjes die de energieke boswachter zelf maakte. “Ze maakte veel mooie natuurfoto’s, en op een gegeven moment begon ze daar versjes bij te schrijven”, vertelt haar vriend Vincent Vogels op Den Haag FM. “Twee jaar later was er dit boek”.

De opbrengsten van het benefiet gaan naar het Wereld Natuurfonds. “Alle dieren die in het boekje staan worden ook beschermd door het WNF, dus zij hebben het wel verdiend.” Kaartjes voor het benefiet en de laatste vertoning van ‘Backyard Wildernes’ zijn te koop via de website van het Omniversum.

Foto’s gemaakt door Jenny van Leeuwen uit haar boek Wilde Dieren – fotoversjes uit de natuur