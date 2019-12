Commissaris van de koning Zuid-Holland in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend teruggeblikt op het bewogen politieke jaar in Den Haag en Zuid-Holland. De commissaris van de koning, Jaap Smit, is te gast.

Het Haagse roerige politieke jaar begon al op 1 januari, toen het vreugdevuur op Scheveningen uit de hand liep. De hoge vuurstapel veroorzaakte een vonkenregen. Burgemeester Pauline Krikke wees naar de bouwers: zij hadden afspraken met de gemeente met voeten getreden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat de gemeente over zich heen had laten lopen. De politieke steun voor burgemeester Krikke brokkelde af, waarop zij besloot haar ontslag in te dienen. De commissaris van de koning stelde Johan Remkes aan als waarnemend burgemeester van Den Haag.

Nieuw stadsbestuur

In de week van het vertrek van de burgemeester, moesten ook twee wethouders hun ontslag indienen. De twee wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, zijn verdachten in een corruptiezaak. Ze worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Nadat de Rijksrecherche invallen deed in de woningen en werkkamers van de wethouders, zegden de drie andere coalitiepartijen het vertrouwen in Hart voor Den Haag/Groep de Mos op. Het college viel, maar de coalitie van VVD, D66 en GroenLinks vond uiteindelijk twee nieuwe bondgenoten: CDA en PvdA.

Forum voor Democratie

Ook in de provincie Zuid-Holland gaat dit jaar de geschiedenisboeken in. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd Forum voor Democratie in één klap de grootste partij, met elf zetels. De partij kreeg het voortouw in de formatie, met de hulp van Hans Wiegel, maar na maanden onderhandelen lukte het niet om een nieuw provinciebestuur te smeden. Uiteindelijk bleef Forum buiten het bestuur.

Bibliotheek

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.